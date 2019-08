Toekomst Eriksen in het ongewisse, Roma stalt peperdure Nzonzi in Turkije

De transferperiode in is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Vraagtekens rondom mogelijk vertrek Eriksen

Tottenham-spelmaker Christian Eriksen wordt al enige tijd gelinkt aan een transfer naar Spanje. Zowel Atlético als stadsgenoot Real Madrid zouden voor hem in de markt zijn. Vooralsnog staat de Deen echter nog onder contract bij de Spurs. ,,Ik weet niet of hij nog vertrekt deze zomer”, citeert de BBC Tottenham-manager Mauricio Pochettino. ,,Mijn taak is om al mijn speler te helpen, tot ze besluiten hun carrière een andere wending te geven.” Eriksen heeft nog een eenjarig contract in Londen en zou dus volgende zomer transfervrij de deur uit kunnen lopen.

Volledig scherm Christian Eriksen in gesprek met Mauricio Pochettino. © Action Images via Reuters

AS Roma stuurt Nzonzi naar Galatasaray

Een jaar geleden betaalde AS Roma nog 30 miljoen euro voor Steven Nzonzi, maar nu moet de Fransman alweer vertrekken uit de Italiaanse hoofdstad. De Romeinen verhuren de Franse middenvelder voor een jaar aan Galatasaray. Als de Turkse club Nzonzi definitief wil overnemen, moet 't 16 miljoen euro overmaken naar AS Roma. De oud-speler van onder meer Stoke City en Sevilla was vorig seizoen een vaste waarde bij AS Roma. Nzonzi speelde 39 wedstrijden, maar de nieuwe trainer Paulo Fonseca denkt hem niet nodig te hebben. Galatasaray is behoorlijk actief op de transfermarkt. De club versterkte zich al met onder anderen Ryan Babel, Michaël Seri, Emre Mor, Christian Luyindama en Jimmy Durmaz.

Volledig scherm Steven Nzonzi (links) op de bank van AS Roma met naast hem Rick Karsdorp (inmiddels verhuurd aan Feyenoord) en Justin Kluivert. © Laurens Lindhout/Soccrates

PSV wil Piroe verhuren aan Sparta

Volledig scherm Joel Piroe © BSR Agency Trainer Mark van Bommel en technisch manager John de Jong van PSV staan in principe welwillend tegenover verhuur van Joël Piroe. De spits van Jong PSV heeft inmiddels een eerste gesprek met Sparta gehad en kan bij de Rotterdammers de eredivisie in. Vrijdag speelt hij nog in Almere, met Jong PSV.



Van Bommel denkt dat de stap naar Sparta goed kan uitpakken voor zijn ontwikkeling. ,,Natuurlijk kan hij blijven spelen bij Jong PSV, maar bij Sparta heb je ook met andere dingen te maken. Verwachtingen en de druk van de pers, bijvoorbeeld.” Dat is bij Jong PSV anders, waar het doel primair opleiden is en het niet zoveel uitmaakt of de ploeg bij wijze van spreken vierde of achtste in de eerste divisie wordt.

Van der Weg weg bij Ross county

Kenny van der Weg is per direct weg bij de Schotse voetbalclub Ross County FC. Hij heeft de leiding laten weten dat hij dichter bij zijn familie wil zijn. De 28-jarige verdediger was pas weer zeven maanden terug bij Ross County na zijn verblijf bij het Belgische Roeselaere.



,,Kenny was een geweldige professional en we begrijpen volledig dat hij terug naar huis wil. We wensen hem het beste voor de toekomst”, zei assistent-manager Steven Ferguson.



Van der Weg kwam van 2012 tot 2016 uit voor NAC. Zijn Schotse club staat derde in de Schotse competitie, achter topclubs Celtic en Rangers.

Kuipers naar Indonesië

Nick Kuipers vertrekt bij ADO Den Haag en gaat voor het avontuur in Indonesië. De 26-jarige verdediger tekent bij Persib Bandung. Kuipers kwam in de zomer van 2017 over van MVV en speelde in totaal achttien duels voor ADO, maar mocht ondanks een doorlopend contract vertrekken bij de club.

Volledig scherm Nick Kuipers © BSR Agency

Werner naar Bayern München?

FC Bayern München wil zich deze zomer nog versterken met Timo Werner, dat meldt BILD. Volgens de Duitse krant heeft Bayern 25 miljoen euro over voor de spits, terwijl RB Leipzig minstens 40 miljoen euro vraagt. Eerder deze week werd de voorhoede van Der Rekordmeister al versterkt met Ivan Perisic. De Kroaat komt op huurbasis over van Inter Milan.

Volledig scherm Timo Werner. © BSR Agency

Celtic aast op Forster en Ibe

Fraser Forster staat voor een terugkeer naar Celtic, zo meldt The Sun. Eerste doelman Scott Bain liep in het verloren Champions League-duel met Cluj een handblessure op en is meerdere weken uitgeschakeld. Forster, tussen 2010 en 2015 al sluitpost bij Celtic, wordt genoemd als zijn vervanger. Sinds zijn vertrek uit Schotland speelt hij voor Southampton. Jordan Ibe wordt ook gelinkt aan Celtic. De rappe aanvaller zou voor een jaar worden gehuurd van Bournemouth.