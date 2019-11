Tom Boere bloeit op bij de ‘vergane glorie’ van Duitse club Uerdingen

Het grillige karakter van KFC Uerdingen 05 is één blik te vangen. Terwijl het flitsende wagenpark van de spelers doet denken aan een topclub, ligt een paar meter verderop het Grotenburg-stadion er als een spookruïne bij. In dit deel van Krefeld, hartje Ruhrgebied, piept het en kraakt het in elke hoek en woekert het onkruid op de staantribunes. Er is geen receptie of blinkende entree. De afgebladderde kassahokjes lijken zo uit het Diekman-tijdperk te stammen. Elk moment denk je het bordje ‘Pas op, instortingsgevaar’ tegen te komen.