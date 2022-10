Tonny Vilhena laat met Salernitana zien hoe Feyenoord-opponent Lazio te verslaan is

Met samenvattingTonny Vilhena en zijn teamgenoten van Salernitana hebben Feyenoord laten zien dat Lazio te verslaan is. De club uit het zuiden van Italië won vanavond met 1-3 in Stadio Olimpico in Rome. Het was voor Lazio pas de derde nederlaag van dit seizoen.

Maurizio Sarri koos ervoor om zijn Servische sterspeler Sergej Milinkovic-Savic rust te geven in aanloop naar de Europa League-kraker bij Feyenoord van komende donderdag en de Romeinse derby tegen AS Roma van volgende week zondag. Die keuze van de 63-jarige coach uit Napels pakte volledig verkeerd uit.



Lazio kwam via Mattia Zaccagni vier minuten voor rust nog wel op voorsprong, maar in de tweede helft ging het helemaal mis voor de club die al sinds 3 september geen tegendoelpunt meer had hoeven incasseren. Met een prachtige boogbal maakte de inmiddels 35-jarige vleugelspeler Antonio Candreva (192 duels voor Lazio, 151 duels voor Inter) vijf minuten na rust de 1-1 tegen zijn oude club. Via een kopbal van de Argentijnse verdediger Federico Fazio werd het halverwege de tweede helft 1-2 en een kwartier voor tijd zorgde Boulaye Dia voor de 1-3 eindstand namens de bezoekers uit Salerno.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Lazio zonder Immobile, schorsing voor Milinkovic-Savic

Milinkovic-Savic viel in de 64ste minuut, kort voor de 1-2 van Fazio, nog in bij Lazio om de schade te repareren. In zijn ijver pakte de Servische stylist al snel een gele kaart, waardoor hij volgende week alsnog de derby tegen AS Roma zal moeten missen door een schorsing.



Tonny Vilhena viel in de 83ste minuut in bij Salernitana, dat van de elfde naar de negende plaats in de Serie A klom. Vilhena stond in tien van de twaalf duels tot nu toe in de basis. De enige keer dat hij op de bank begon, drie weken geleden tegen Hellas Verona (2-1 winst), viel hij al na negen minuten in voor een geblesseerde teamgenoot.

Lazio moest het ook weer doen zonder spits Ciro Immobile, die twee weken geleden tegen Udinese (0-0) een spierblessure opliep en pas na het WK in Qatar (waar Italië zich niet voor plaatste) weer in actie kan komen. De 32-jarige spits is de topscorer aller tijden van Lazio met 189 goals in 273 wedstrijden in alle competities.

Volledig scherm Matteo Cancellieri deelt een tik uit aan Boulaye Dia, de maker van de 1-3 namens Salernitana. © AP

Voor Lazio was het pas de derde nederlaag van dit seizoen in zeventien wedstrijden. Eerder verloor het team van Sarri van Napoli (1-2 op 3 september, ook de laatste tegengoals in de Serie A) en FC Midtjylland (5-1 op 15 september), waarna een reeks van vijf zeges en drie gelijke spelen volgde. Feyenoord zal donderdagavond (aftrap om 18.45 uur) moeten winnen van Lazio om nog door te gaan in de Europa League. Bekijk hier alle scenario's in groep F, waar de kans bestaat dat alle vier de teams op 8 punten eindigen na zes duels. Feyenoord en FC Midtjylland staan nu nog op 5 punten, maar hebben na vijf speelrondes wel een beter doelsaldo dan Lazio en Sturm Graz.

Goal Hateboer, gemiste penalty Koopmeiners

Lazio blijft door de nederlaag in eigen stadion vierde met 24 punten na twaalf duels, al acht punten minder dan de ongeslagen koploper Napoli. Atalanta blijft wel in het spoor van de club die eerder alleen in 1987 en 1990 kampioen van de Serie A werd. De club uit Bergamo kende weinig problemen met middenmoter Empoli en boekte een 0-2 overwinning. De Nederlanders bij Atalanta vertolkten een positieve én negatieve hoofdrol.

Hans Hateboer opende na een halfuur spelen de score. Na voorbereidend werk van Teun Koopmeiners leek de defensie van Empoli de bal weg te kunnen werken, maar dat lukte niet. De bal viel voor de voeten van de opgekomen Hateboer, die de score kon openen. Daarmee tekende de 28-jarige rechtsback, die niet bij de voorselectie van het Nederlands elftal zit, voor zijn eerste treffer van het seizoen.

Tien minuten later kreeg Koopmeiners de uitgelezen kans om de voorsprong te verdubbelen, maar de middenvelder faalde vanaf elf meter. Zijn ploeg, die Marten de Roon miste vanwege een blessure, kwam echter niet meer in de problemen. Na een uur spelen tekende Ademola Lookman alsnog voor de 0-2. Hij hielp zijn ploeg alweer aan de achtste zege van het seizoen. Atalanta heeft na twaalf speelronden 27 punten verzameld, vijf minder dan de nog ongeslagen koploper Napoli.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Hans Hateboer (rechts). © AP