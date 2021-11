Topavond voor Koopmeiners met eerste goal in Serie A, Juventus weet weer wat winnen is

Hateboer speelde op 19 mei van dit jaar tegen Juventus zijn laatste wedstrijd door een voetblessure. Afgelopen zaterdag kon hij tegen Juve weer zijn rentree maken, maar gunde trainer Gian Piero Gasperini hem enkel een plekje op de bank. Vanavond mocht hij tegen het Venezia van Ridgeciano Haps wel minuten maken en begon hij zelfs in de basis. Hateboer maakte uiteindelijk zelfs de negentig minuten vol.



Het duel begon goed voor Atalanta, want dankzij twee treffers van de Kroaat Mario Pasalic stond Atalanta al na twaalf minuten met 2-0 voor. Na rust bouwde Koopmeiners, die net als Hateboer in de basis begon, de voorsprong uit. Op aangeven van Giuseppe Pezzella schoot hij met zijn linkervoet de bal langs eveneens oud-AZ-speler Sergio Romero. Koopmeiners is met zijn treffer de 51ste Nederlander die gescoord heeft in de hoogste Italiaanse voetbalcompetitie en de vijfde die dat doet voor Atalanta. Jan Peters, Marten de Roon (die vijf minuten later inviel), Hateboer en Sam Lammers gingen hem voor.

Door de overwinning op Venezia staat Atalanta steviger op de vierde plaats met 31 punten uit 15 duels, vier punten achter koploper Napoli, al hebben zij wel een wedstrijd minder gespeeld.



Om 18.30 uur werd er ook afgetrapt bij Fiorentina tegen Sampdoria. De thuisploeg was met 3-1 te sterk dankzij doelpunten van Jose Callejon, Dusan Vlahovic en Riccardo Sottil. Manolo Gabbiadini zette de bezoekers nog wel op voorsprong.

Juventus wint van hekkensluiter

Juventus heeft dinsdag een derde tegenvaller in een week tijd weten te voorkomen. Hekkensluiter Salernitana was voor het moeizaam draaiende elftal van trainer Massimiliano Allegri de ideale tegenstander om een crisis te bezweren. Juventus won met een klein verschil: 0-2.



Paulo Dybala hielp de topclub uit Turijn halverwege de eerste helft op voorsprong. Hij zette een een-tweetje op met Dejan Kulusevski en schoot vervolgens van net buiten het zestienmetergebied in de verre hoek raak: 0-1. De Spaanse invaller Álvaro Morata, die pas net op het veld stond, besliste het duel in de 70e minuut met de tweede treffer. Dybala miste diep in blessuretijd nog een strafschop.

Oranje-verdediger Matthijs de Ligt speelde het gehele duel mee bij Juventus, dat een week geleden in de Champions League met 4-0 van Chelsea verloor. Afgelopen weekeinde ging Juventus in de Serie A in eigen stadion onderuit tegen Atalanta (0-1). Juventus is nu zevende, met een achterstand van 11 punten op Napoli. De koploper speelt woensdag tegen Sassuolo. Salernitana staat na dinsdag alleen onderaan. Concurrent Cagliari speelde met 0-0 gelijk bij Hellas Verona en heeft nu 1 punt meer..

Volledig scherm Teun Koopmeiners schiet de 3-0 tegen de touwen. © AP