Topkeepers dragen kist Banks bij uitvaart in Stoke

Weer slechte start De Boer verliest ook bij debuut in MLS

3:13 Frank de Boer (48) is net als eerder in de Serie A en de Premier League slecht van start gegaan in een nieuwe competitie. Atlanta United, de trotse titelverdediger in de MLS, verloor vannacht bij de seizoensstart in een ijskoud en regenachtig Washington met 2-0 van DC United.