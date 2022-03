Topscheidsrechter Ovidiu Hategan krijgt hartfalen daags na optreden Wales - Oostenrijk

Enkele dagen na zijn optreden als vierde official bij Wales - Oostenrijk heeft topscheidsrechter Ovidiu Hategan hartfalen gekregen. De topscheidsrechter (41) is succesvol geopereerd. Vanwege pijn aan zijn borst is een stint bij hem ingebracht.

Met de stint is de verwachting dat Hategan, die in zijn geboorteland Roemenië is geopereerd, volledig herstelt. Hij blijft in ieder geval deze week nog in het ziekenhuis ter observatie. Hategan zou zelf naar het ziekenhuis gereden zijn. Medisch personeel bracht hem aldaar op de hoogte van zijn toestand.

Hategan was onder meer op het EK van 2021 nog actief. Hij floot de groepswedstrijden Polen - Slowakije en Italië - Wales. Ook leidde hij afgelopen maand de achtste finale in de Champions League tussen Manchester United en Atlético Madrid. Hij stond ook op de longlist met scheidsrechters om op het komende WK in actie te komen.

In 2017 floot de Roemeen de Europa League-wedstrijd Schalke 04 - Ajax (3-2) en in 2019 was hij eindverantwoordelijk bij de Champions League-wedstrijd Ajax - Chelsea (0-1).

Hategan zou nog uiterlijk vier jaar actief zijn in het internationale voetbal. De FIFA heeft voor scheidsrechters op internationale podia namelijk een pensioenleeftijd van 45 jaar. In Roemenië mag hij zo lang als hij de fysieke tests haalt doorfluiten. Op dit moment is nog onzeker of Hategan ooit nog een wedstrijd fluit.