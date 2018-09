Topscorer Agüero tekent jaartje bij in Manchester

Mourinho over terugkeer Memphis: Iedereen houdt van hem

9:53 Memphis Depay maakte gisteren indruk in Manchester. Mede dankzij een assist van de Oranje-international won Olympique Lyon met 1-2 van City. ManUnited-coach José Mourinho hoopt dat zijn voormalige pupil het goed blijft doen bij de Franse club. ,,Ik denk dat United hem goed in de gaten moet blijven houden. Waarom zou niet kunnen terugkeren, want iedereen houdt hier van hem.’’