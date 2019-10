Toronto FC en Seattle Sounders door naar Conference Finals

Toronto FC won met 1-2 van New York City FC in Citi Field, dat ook de thuishaven is van honkbalclub New York Mets. De Spaanse spelmaker Alejandro Pozuelo was weer eens de grote man bij de club uit Canada, die twee jaar geleden de MLS Cup won. Hij maakte twee minuten na rust de 0-1, maar in de 69ste minuut maakte Ismael Tojouri gelijk namens New York City FC. In de 90ste minuut kreeg Toronto FC een penalty en Pozuelo toonde aan dat hij ook op beslissende momenten over stalen zenuwen beschikt. De voormalig speler van Real Betis, Swansea City en Racing Genk benutte zijn strafschop met een stiftje. Toronto FC plaatste zich daarmee voor de Eastern Conference Final, waarin Atlanta United (ploeg van Frank de Boer) of Philadelphia Union (ploeg van Haris Medunjanin en Jamiro Monteiro) de tegenstander zal zijn.