Tottenham deelt op Old Trafford dreun uit aan United

De Spurs klaarden de klus na de rust in een tijdbestek van drie minuten. In de 50ste minuut was het Harry Kane die na een corner fraai binnen kopte. Het was zijn 110de goal in de Premier League. Even later sloeg Lucas Moura toe. Hij schoot een door Christian Eriksen teruggelegde bal binnen. Moura maakte in de 84ste minuut aan alle twijfels een einde door zijn directe tegenstander uit te spelen en oog in oog met David De Gea koel te blijven.



Manchester United had in de eerste helft nog wel het betere van het spel. Romelu Lukaku kreeg na een kwartier spelen de beste kans van de wedstrijd. Na een fout van Dany Rose kwam Lukaku aan de bal. Lloris hield in, waardoor de Belg voor open doel kon uithalen. Zijn inzet voor het legde doel ging wonderwel naast.



Na de rust was Tottenham - met dus de op dronken rijden betrapte Hugo Lloris op doel - doeltreffender en via Kane en Moura boekte de Londense club de eerste zege op Old Trafford sinds vier jaar. De ploeg van Pochettino heeft net als Liverpool, Chelsea en Watford de maximale score uit drie wedstrijden. ManUnited staat op de twaalfde plaats. United opende de Premier League met een krappe zege op Leicester City (2-1) en verloor vorige week van het bescheiden Brighton & Hove Albion (2-3).