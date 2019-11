Tottenham Hotspur neemt met pijn in het hart afscheid van coach Pochettino

Mauricio Pochettino is niet langer de trainer van Tottenham Hotspur. Dat laat de club uit Londen weten via een clubstatement.

Pochettino haalde vorig seizoen nog de finale van de Champions League met Tottenham Hotspur, dat in de halve finale Ajax wist uit te schakelen. In de finale werd met 0-2 verloren van Liverpool. Dit seizoen gaat het echter een stuk minder met Spurs. Momenteel staat Tottenham op een veertiende plek in de Premier League met een achterstand van twintig punten op koploper Liverpool.

In de Premier League werd dit seizoen alleen gewonnen van Aston Villa, Crystal Palace en Southampton. Die laatste overwinning dateert alweer van 28 september. In de Champions League werd in vier wedstrijden zeven punten gepakt. Van Rode Ster Belgrado werd twee keer gewonnen en tegen Olympiakos Piraeus werd gelijkgespeeld. Tegen Bayern München zag Pochettino zijn ploeg echter keihard onderuit gaan. Spurs werd in eigen huis getrakteerd op een blamerende 2-7 nederlaag.

De Argentijnse coach was sinds 2014 coach in Londen. Pochettino, die eerder coach was van Espanyol en Southampton, volgde Tim Sherwood op. Sindsdien leidde Pochettino zijn ploeg achtereenvolges naar de vijfde, derde, tweede, derde en vierde plek in de Premier League.

Tegenzin

,,We nemen dit besluit met veel tegenzin", verklaart Spurs-voorzitter Daniel Levy op de website van Tottenham Hotspur. ,,Het is een beslissing die we niet lichtzinnig hebben opgepakt en het is allemaal helemaal geen overhaaste beslissing. Helaas zagen we de resultaten aan het einde van het vorige seizoen en aan het begin van dit seizoen enorm tegenvallen en hebben we dit besluit alsnog moeten nemen.”

Om te vervolgen: ,,Het is onze taak om zware besluiten te nemen, maar deze valt extra zwaar door de mooie momenten die we met Mauricio en zijn staf hebben beleefd. We doen dit echter in het belang van de club. Mauricio en zijn staf zullen voor altijd deel uit blijven maken van de clubhistorie. We willen ze dan ook bedanken en ze blijven hier altijd welkom.”