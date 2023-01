Tottenham Hotspur veel te sterk voor Crystal Palace, doelman Emiliano Martínez pakt punt bij rentree

Met video LIVE Copa del Rey | Voorkomt Fati met goal in verlenging afgang Barça tegen derdeklas­ser?

In het Spaanse bekertoernooi, de Copa del Rey, is mogelijk een stunt van jewelste in de maak. In Alicante heeft CF Intercity, een club van het derde niveau, La Liga-koploper FC Barcelona tot een verlenging gedwongen. Na negentig minuten stond het 3-3. Volg de ontknoping hier.

23:11