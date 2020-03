Tottenham Hotspur zakt verder weg na puntendeling met Burnley

Chris Wood bracht Burnley al in de 13e minuut op voorsprong. De gelijkmaker kwam kort na rust op naam van Dele Alli. De aanvaller benutte een strafschop. Oud-PSV'er Steven Bergwijn deed de gehele wedstrijd mee bij de Spurs en kreeg in de slotfase een gele kaart. Erik Pieters bleef bij Burnley, de nummer 10, op de reservebank.



Tottenham behaalde slechts één punt uit de laatste drie competitieduels. Woensdag werd de Londense club in de FA Cup uitgeschakeld door hekkensluiter Norwich City. In de Champions League moet Tottenham komende dinsdag in Duitsland tegen RB Leipzig een achterstand van 1-0 uit de eerste wedstrijd zien weg te werken.