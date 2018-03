Tottenham Hotspur zonder Alderweireld en Aurier tegen Juve

De Engelse ploeg knokte zich drie weken geleden tijdens het eerste duel met Juventus naar een gelijkspel. De Italiaanse kampioen stond binnen 10 minuten met 2-0 voor dankzij twee treffers van Gonzalo Higuain, die later ook nog een strafschop miste, maar Harry Kane en Christian Eriksen bezorgden de Spurs een goede uitgangspositie voor de return in Londen.

Bij Juventus bleef de licht geblesseerde Higuain afgelopen zaterdag tegen Lazio aan de kant. De club uit Turijn pakte in blessuretijd de winst in Rome, dankzij een doelpunt van Paulo Dybala (0-1). Higuain trainde dinsdag weer mee en lijkt fit genoeg om te spelen op Wembley.

Pochettino vond dat de spelers zich niet al te veel druk moeten opleggen. ,,We moeten ons 'vrij' voelen. Als we dat doen kunnen we genieten van een wedstrijd als deze. Natuurlijk hebben we een kans om de volgende ronde te bereiken. Daarvoor zullen we op ons best moeten zijn. Maar dat kan.''