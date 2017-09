Tottenham legt Everton hardhandig over de knie

Everton heeft zijn tweede opeenvolgende nederlaag in de Premier League geleden. De formatie van coach Ronald Koeman was in het eigen Goodison Park in de verste verte niet opgewassen tegen Tottenham Hotspur (0-3), de nummer twee van vorig seizoen. Het vorige duel dat verloren ging was tegen Chelsea, de kampioen.