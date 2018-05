Totti verrast Buffon met brief in La Gazzetta

Beste Gigi,



Ik heb het meegemaakt. We zijn zo anders, maar toch hetzelfde.



Ik heb lang op twee gedachten gehinkt: ik kon het niet aan mijn shirt op te bergen, maar dan was jij er om me te overtuigen met je rationaliteit. Het was moeilijk voor me, soms zelfs een martelgang, om de cirkel te sluiten. En nu jij je afscheid bij Juventus hebt aangekondigd, beste Gigi, komen die gevoelens weer terug. Ik kan je niet zeggen hoe het morgen zal voelen, in jouw stadion. Ik weet niet eens wat er in je hoofd omgaat nu, terwijl je twijfelt over stoppen of een avontuur elders. Iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om.



Maar ik weet zeker dat je op deze dagen het bandje van je carrière steeds voor jezelf afspeelt. Het doet me goed dat we ieder een rol hebben gespeeld in elkaars films. We kwamen elkaar als kinderen tegen, werden aanvoerders en mannen. We verdedigden het zelfde shirt, het blauwe. En vochten daarna weer voor de andere kleuren die ons zo lief zijn."



Ik heb er moeite mee alles in de juiste volgorde te plaatsen, maar het plaatje is overweldigend: ik zie de wereldbeker, de Berlijnse nacht, onze knuffels. Ik mix ze met een lobje van mij en een paar van jouw reddingen. En ik zeg: dank je. Voor de rivaal en de teamgenoot die je bent geweest.



Francesco Totti



Ps. Als je advies nodig hebt de komende dagen, doe me dan een belletje. Ik zal er altijd voor je zijn.