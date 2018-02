Tovenaar Potter met sprookjesclub Östersunds klaar voor Arsenal

Toen Arsenal in februari 2011 in de achtste finales van de Champions League met 2-1 won van FC Barcelona (met een scorende Robin van Persie), speelde Östersunds FK nog op het vierde niveau van Zweden. Donderdagavond staan beide ploegen tegenover elkaar in de Jämtkraft Arena (9.165 plaatsen) in Östersunds in de zestiende finales van de Europa League.

Lees ook Galatasaray uitgeschakeld in tweede voorronde Europa League Lees meer

Het sprookjesverhaal van Östersunds klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar toch is het de realiteit. De man die daar voor het grootste deel verantwoordelijk voor is, is de Engelsman Graham Potter. Tussen 1992 en 2005 was hij een robuuste verdediger bij verschillende Engelse clubs, van Birmingham City en Southampton tot York City en Macclesfield Town. Na zijn spelersloopbaan werd hij coach. Vijf jaar lang werkte hij als voetbalcoach van het Leeds Metropolitan University-team en als assistent-trainer bij het nationale universiteitsteam van Engeland. Een mooie baan met een goed inkomen, maar toen kwam er plots een telefoontje vanuit Zweden. Uit het slaapstadje Östersunds om precies te zijn. Daniel Kindberg, de voorzitter van Östersunds FK, wilde Potter graag als trainer hebben. ,,Het idee om hoofdtrainer te worden bij een voetbalclub sprak mij aan en ik wist dat ik in Engeland geen kansen ging krijgen, dus ik nam de gok en vloog met mijn zwangere vrouw naar Zweden," vertelt Potter in dit stuk op Coaches Voice.

Quote We kwamen aan in een slaapstadje in het midden van Zweden, in het midden van Scandinavië, in de middle of nowhere Graham Potter

,,We kwamen aan in Östersunds en wisten niet wat ons overkwam. Een slaapstadje in het midden van Zweden, in het midden van Scandinavië, in de middle of nowhere. Daniel liet mij het stadion zien en vertelde over de club, die op dat moment net was gedegradeerd naar het vierde niveau van Zweden. Toch wist hij mij te overtuigen met zijn ambities en zijn verhaal. Ik kreeg alle ruimte om mijn ideeën over voetbal in alle rust uit te voeren en besloot in te gaan op zijn aanbod," vertelt Potter, nu zeven jaar na zijn eerste kennismaking met de club en de stad (49.000 inwoners).

🙌🥇🥇 4,588 Likes, 36 Comments - Östersunds Fotbollsklubb (ÖFK) (@ofkofficial) on Instagram: "🙌🥇🥇"

Foto: Graham Potter werd onlangs verkozen tot coach van het jaar in Zweden

Vrouw Rachel huilend thuis

Volledig scherm Graham Potter. © ANP ,,Bij mijn eerste wedstrijd zaten er zo'n 200 supporters op de tribune, waarvan ik bij de helft het idee had dat ze ons liever zagen verliezen dan winnen. Niemand had een goed gevoel bij de club. Ik vroeg me af waar ik was beland, maar ik bleef positief," vertelt Potter. Zijn vrouw Rachel, die haar goede baan en vrienden in Engeland had achtergelaten voor het avontuur van haar man, had meer moeite om positief te blijven. ,,Ze zat thuis met onze pasgeboren zoon en heeft het eerste halfjaar in Zweden iedere dag gehuild. Dat vertelde ze me later pas, want ik stond dagelijks op het veld en had niets in de gaten. Verder zat ik urenlang in de auto om andere steden in Zweden te bezoeken, zodat ik meer te weten kon komen van het land en het voetbal in Zweden. De dichtstbijzijnde stad van Östersunds is al minimaal vier uur rijden."

Bekerwinst

In het eerste seizoen onder Potter promoveerde Östersunds direct weer terug naar het derde niveau van Zweden, waar het sinds de oprichting in 1996 steeds had gespeeld. Een jaar later, in 2013, volgde ook het kampioenschap op het derde niveau en dus promotie naar het tweede niveau. Op 27 oktober 2015 (de seizoenen in Zweden gaan per kalenderjaar) promoveerde Östersunds naar de Allsvenskan (het hoogste niveau) en op 13 april 2017 volgde de eerste grote prijs in de clubhistorie, de Svenska Cupen (Zweedse beker).

Tack för denna säsong, vi ses igen 2018! #vigerossaldrig 4,387 Likes, 40 Comments - Östersunds Fotbollsklubb (ÖFK) (@ofkofficial) on Instagram: "Tack för denna säsong, vi ses igen 2018! #vigerossaldrig"

Succesvol debuut in Europa

Die prijs betekende voor Östersunds ook een plekje in de voorronde van de Europa League dit seizoen. Daarin rekende de ploeg van Potter afgelopen zomer achtereenvolgens af met de Turkse recordkampioen Galatasaray, het Luxemburgse CS Fola Esch en de Griekse toplub PAOK. En dus kwam Östersunds terecht in de poulefase van de Europa League, een wonder waar niemand in het stadje en de rest van Zweden rekening mee had gehouden.

Daar stopte het sprookje van Östersunds niet. Het Zweedse miniclubje eindigde in poule J als tweede. Alleen op doelsaldo nog onder Athletic Bilbao, maar boven Zorya Luhansk en Hertha BSC. ,,Toen we ons plaatsten voor de volgende ronde was het één groot feest in het stadion. Ik zag huilende supporters en mijn zesjarige zoon, die vloeiend Zweeds spreekt, vloog me in mijn armen. Toen wist ik eindelijk dat ik de goede keuze had gemaakt door het avontuur aan te gaan in Zweden."

Op de tribunes van het Jämtkraft Arena (met staantribunes en kunstgrasveld) zitten tegenwoordig geen 200 chagrijnige supporters meer, maar 9000 uitzinnige fans. Die zullen er donderdagavond tegen Arsenal opnieuw zijn. De Engelse topclub, die afgelopen maand nog 65 miljoen neertelde voor Pierre-Emerick Aubameyang, lijkt de laatste halte te worden in het sprookjesverhaal van Östersunds. Maar met tovenaar Graham Potter aan het roer valt niets meer uit te sluiten.

Volledig scherm Gabriel Somi (links) namens Östersunds in actie tegen Hertha BSC, rechts Palko Dardai. © REUTERS

Toneelstuk met lokale bevolking

De spelers van Östersunds hoeven trouwens niet alleen te voetballen. Sinds de komst van Potter in 2011 doet zijn ploeg ieder jaar mee aan een lokaal toneelstuk. ,,Op die manier moeten spelers zich ook op andere manieren uiten en worden ze creatiever en minder bang om fouten te maken. Bovendien versterkt het onze band met de lokale gemeenschap. Er was een paar jaar terug een speler die het allemaal niets vond en met een strak gezicht achterin het hoekje zat, maar een paar maanden later stond hij zingend en springend op het podium bij de voorstelling. Daar kan ik als trainer ook van genieten," vertelt Potter, bepaald geen stereotype voetbalcoach. Hij kreeg de afgelopen jaren al een hoop aanbiedingen van grotere clubs, ook in het Engelse profvoetbal, maar hij blijft voorlopig loyaal aan Östersunds en voorzitter Daniel Kindberg, die hem in 2011 zijn kans gaf om een club volledig naar zijn hand te zetten. Zeven jaar later kunnen we wel stellen dat Potter daar glansrijk in geslaagd is.

Het is tegenwoordig goed zoeken, maar soms zijn er nog voetbalsprookjes te vinden.

STORT grattis säger vi till vår ordförande Daniel Kindberg som idag fyller 50 år! Skicka din grattishälsning till Daniel i kommentarsfältet! 🎂🎉🎉 Foto: Bildbyrån 2,394 Likes, 103 Comments - Östersunds Fotbollsklubb (ÖFK) (@ofkofficial) on Instagram: "STORT grattis säger vi till vår ordförande Daniel Kindberg som idag fyller 50 år! Skicka din..."