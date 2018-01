Trainer Dortmund geeft Aubameyang nieuwe kans

Aubameyang bleef zondag in het thuisduel met VfL Wolfsburg (0-0) om disciplinaire redenen buiten de selectie. De Gabonese topscorer miste de teambespreking. Technisch directeur Michael Zorc zei een dag later dat het zo niet langer door kon gaan. Het was niet de eerste keer dat Aubameyang zich niet aan de regels hield.



,,Ik heb maandag een gesprek met hem gehad en verteld wat ik van hem verwacht'', zei trainer Peter Stöger vandaag. ,,Hij moet meer geven op trainingen. Als dat niet verandert, hebben we zeker een probleem.''

Dortmund is in de Bundesliga afgezakt naar de vierde plaats. De achterstand op nummer twee Leipzig bedraagt twee punten.