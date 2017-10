Trainer Lyon geniet van Memphis: 'Bank heeft hem goed gedaan'

De Nederlander is dit seizoen niet onomstreden in de ploeg van Genesio, die graag en veelvuldig rouleert. Nadat hij eind september tegen Dijon negentig minuten de bank warm hield, kwam Memphis een week later messcherp terug tegen Angers. Met een goal en een assist groeide de aanvaller uit tot man van de wedstrijd. Na de interlandbreak stond Memphis er in de topper tegen AS Monaco gewoon weer naast.



,,Ik weet niet of ik hem wakker heb geschud, maar ik heb een aantal goede gesprekken met Memphis gehad", zegt Genesio tegen het Franse RMC Sport. ,,De laatste tijd is hij af en toe buiten het team gelaten, soms zat hij op de bank en ik denk dat dat goed voor hem is geweest."



Memphis vraagt nu meer van zichzelf, stelt de Franse oefenmeester. ,,Ook op de training is het een andere speler dan we in het begin van het seizoen hebben gezien. Natuurlijk ben ik blij met zijn drie goals van zondag, maar ik geniet ook van de verbetering in zijn spel, hoe hij steeds beter bij de ploeg past. Het is veelbelovend wat hij nu laat zien en ik hoop dat het beste nog moet komen."



In zeven optredens in de Ligue 1 kwam Memphis dit seizoen al tot vijf goals en drie assists. Zondagavond mocht hij na de eerste hattrick in zijn carrière de wedstrijdbal mee naar huis nemen.