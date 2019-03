Trainer Sevilla ontslagen na nederlaag tegen Slavia Praag

Technisch directeur Joaquin Caparrós neemt de taken over van Machín en zal zondag ook op de bank zitten als de club van Quincy Promes het opneemt tegen Espanyol. In de competitie staat Sevilla op een zesde plaats met 40 punten, wat betekent dat de club volgend jaar in de voorronde van de Europa League instroomt. Deportivo Alaves staat vijfde met 41 punten en Getafe heeft de vierde plek in handen met 45 punten.



Carparrós had het elftal vorig jaar ook onder zijn hoede toen Vincenzo Montella werd ontslagen.