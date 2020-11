Trainer Thorup verruilt Genk al na vijf duels voor Kopenhagen

St. Pauli bezorgt HSV eerste puntenver­lies in derby

30 oktober HSV heeft voor het eerst dit seizoen punten laten liggen in de 2. Bundesliga, de competitie waarin de voormalig grootmacht uit Hamburg in de afgelopen twee seizoenen als vierde eindigde. In de stadsderby tegen FC St. Pauli werd het 2-2 in het Volksparkstadion, zo zagen exact 1000 toeschouwers.