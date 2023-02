Trainer wijt 22ste (!) blessure Neymar bij Paris Saint-Germain aan vol programma: ‘Dit is niet gewoon pech’

Neymar, die met de nieuwe kwetsuur nu al voor de 22ste keer (!) sinds zijn komst naar Parijs één of meerdere duels gaat missen, wordt in de loop van deze week opnieuw onderzocht. Mogelijk heeft hij wel banden gescheurd toen zijn enkel bij een duel in de middencirkel dubbelklapte. Neymar, die door de reeks aan blessures al 99 (!) duels in alle competities miste sinds zijn komst van Barcelona in 2017, raakte eind vorig jaar tijdens het WK in Qatar aan dezelfde enkel geblesseerd en miste daardoor enkele wedstrijden van Brazilië.