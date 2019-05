Trainerskerkhof Serie A: topclubs massaal op zoek naar nieuwe coach

De bovenste zes van de Serie A waren dit seizoen Juventus, Napoli, Atalanta Bergamo, Internazionale, AC Milan en AS Roma. Alleen Carlo Ancelotti en Gian Piero Gasperini zijn nog niet vertrokken bij respectievelijk Napoli en Atalanta Bergamo. De andere clubs nemen allemaal afscheid van hun coach.

Juventus

Volledig scherm Massimiliano Allegri viert zijn vijfde landstitel met Juventus. © AFP Met vijf landstitels in vijf seizoenen was het Serie A-avontuur van Massimiliano Allegri bij Juventus een succes. Desondanks besloot Juventus niet door te gaan met de 51-jarige coach die in de zomer van 2014 overkwam van AC Milan. ,,We hebben gediscussieerd over onze ideeën en de club heeft besloten dat het beter is dat ik hier volgend seizoen geen trainer meer ben. Dit is het juiste moment om te vertrekken. Ik laat een winnend team achter dat de potentie heeft opnieuw succes te boeken in Italië en in de Champions League", zo zei Allegri bij zijn afscheid.



Met Allegri won Juventus niet alleen vijf keer de landstitel, maar ook vier keer de Coppa Italia en twee keer de Supercoppa Italiana. Smet op de Allegri-periode, en wellicht ook de reden voor Juventus om afscheid van hem te nemen, zijn de twee verloren finales van de Champions League. In 2015 tegen Barcelona (3-1) en in 2017 tegen Real Madrid (4-1). Dit seizoen knikkerde Ajax de Oude Dame uit het miljardenbal.

Overigens valt het met de trainerscarrousel bij Juventus wel mee dit decennium, uiteraard mede het gevolg van acht opeenvolgende landstitels. Die stabiele periode begon met de komst van Antonio Conte in 2011. Hij nam het stokje over van Luigi Delneri, die met Juve in de groepsfase van de Champions League uitgeschakeld werd én zevende eindigde in de Serie A. Conte won met Juventus drie keer de landstitel, werd beloond met het bondscoachschap van Italië en kreeg Allegri als opvolger. Allegri zal volgens Italiaanse media opgevolgd worden door Chelsea-coach Maurizio Sarri. Ook de namen van Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur) en Pep Guardiola (Manchester City) worden genoemd.

Internazionale

Het vertrek van Luciano Spalletti bij Internazionale past volledig in de trainerstrend van de afgelopen jaren bij de Nerazzurri. Dit decennium hield geen coach het langer dan twee seizoenen vol bij Inter. De twee seizoenen van Spalletti zijn sinds 2010 een gedeeld positief record met de twee seizoenen van Roberto Mancini tussen 2014 en 2016. Zij hielden het langst vol. Mancini was tussen 2004 en 2008 overigens de laatste trainer die het wél meer dan twee seizoenen volhield in het zwartblauwe gedeelte van Milaan.



José Mourinho vertrok in 2010 met winst van de treble: de Serie A, de Coppa Italia en de Champions League. Sindsdien versleet Internazionale liefst elf verschillende trainers. Frank de Boer was een van hen. De Nederlander hield het slechts 84 dagen vol in San Siro. Met veertien wedstrijden heeft De Boer niet het minste aantal wedstrijden als Inter-coach op de bank gezeten (interim-manager Stefano Vecchi buiten beschouwing gelaten) dit decennium. Gian Piero Gasperini, de coach die Atalanta Bergamo dit seizoen naar de derde plek loodste, mocht na één gelijkspel in vijf wedstrijden alweer vertrekken.

AC Milan

Gennaro Gattuso greep met AC Milan naast plaatsing voor de Champions League met een vijfde plek in de Serie A. Daarmee grepen de Rossoneri voor het zesde jaar op rij naast plaatsing voor het miljardenbal. Gattuso en technisch directeur Leonardo trokken hun conclusies en stapten op. ,,De beslissing was niet makkelijk, maar ik moest deze maken. Het waren maanden die ik vol passie heb beleefd. Onvergetelijke maanden. Het is een pijnlijke, maar doordachte keuze. Ik geef een contract van twee jaar op. Het verhaal tussen mij en Milan kan nooit een kwestie van geld zijn”, zei Gattuso nadien.



De opvolger van Gattuso wordt de zevende coach sinds het ontslag van Allegri, die in 2011 nog kampioen werd met AC Milan, in januari 2014. Sindsdien probeerden zes coaches, onder wie Clarence Seedorf, AC Milan weer terug de Champions League in te krijgen. Geen van allen met succes.

AS Roma