Traoré duwt Koeman dieper in crisis

Everton trad aan met een veredeld B-elftal; de zwalkende ploeg ontvangt zondag Arsenal op Goodison Park. In de eerste helft werden The Toffees overklast door een frivool Lyon, waar Memphis Depay en Kenny Tete een basisplaats hadden. Everton mocht niet klagen dat het met een 0-1 achterstand aan de thee ging. Nabil Fekir schoot al na zes minuten raak uit een strafschop.



In de tweede helft knokte Everton zich knap terug in de wedstrijd. Aangevoerd door de heetgebakerde captain Ashley Williams, kwam Everton na zeventig minuten langszij. Williams kopte snoeihard raak uit een vrije trap van Sigurdsson. Vijf minuten later zorgde Traoré er echter voor dat Lyon met drie punten uit Liverpool vertrok. In de tweede helft raakten spelers van beide ploegen verwikkeld in een massaal opstootje, maar scheidsrechter Bas Nijhuis hield de rode kaarten op zak. Alleen Williams en Traoré kregen geel.



In de groep van Everton en Lyon won Atalanta, met Hans Hateboer in de basis, thuis met 3-1 van Apollon Limassol. De Italianen gaan met 7 punten aan de leiding, voor Lyon (5) en Apollon (2). Everton staat met een schamel puntje teleurstellend laatste in de groep.