Treffer Locadia niet genoeg voor Hoffenheim

Binnen een kwartier hadden beide clubs al een keer gescoord. Philipp Max deed dat voor Augsburg, enkele minuten later maakte Robert Skov gelijk. Na de hervatting liep Augsburg uit door opnieuw Max (uit een strafschop) en Fredrik Jensen, oud-speler van FC Twente.



Jürgen Locadia, na een uur ingevallen, bracht de spanning nog even terug. De oud-PSV'er scoorde in de 80e minuut voor Hoffenheim. Even later besliste de Braziliaan Iago het duel in het voordeel van de gasten.

Jeffrey Gouweleeuw, voormalig speler van AZ en Heerenveen, speelde mee met Augsburg.