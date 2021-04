Troost-Ekong viert feest met Watford: Premier League-rentree een feit

Net als Norwich City degradeerde Watford FC vorig jaar uit de Premier League, maar de afwezigheid van The Hornets is beperkt gebleven tot één seizoen. De in Haarlem geboren Troost-Ekong is dit seizoen een vaste waarde bij Watford en de voormalig verdediger van onder meer FC Groningen en FC Dordrecht stond ook vanmiddag in de basis toen Kieftenbeld en consorten met 1-0 werden verslagen door een benutte strafschop van Ismaïla Sarr.



Daarmee volgt Watford FC Norwich City naar de Premier League. Norwich City zelf won ook weer: met 1-3 van het Queens Park Rangers van Jordy de Wijs. Tim Krul speelde een belangrijke rol bij die zege. De Nederlandse doelman liet zich weer gelden als penaltykiller door bij een 0-1 voorsprong een strafschop te keren van Lyndon Dykes. Het was de derde penalty die Krul dit Championship-seizoen tegenhield.



Nog vier clubs moeten gaan bepalen wie er samen met Norwich City en Watford FC ook naar de Premier League gaan. Het lijkt erop dat dit Brentford (78 punten), het AFC Bournemouth van Arnaut Danjuma (77 punten), Barnsley (77 punten) en Swansea City (76 punten) worden. Alleen Reading (68 punten) kan zich theoretisch ook nog plaatsen voor de play-offs met nog drie wedstrijden.