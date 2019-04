Tsjechisch international komt om het leven bij ongeval met spelersbus

Volgens Turkse media zou Alanyaspor-voorzitter Hasan Cavusoglu hebben gezegd dat de chauffeur van de bus in slaap was gevallen. Een tweede chauffeur lag op dat moment ook te slapen. ,,Volgens mijn informatie kon dit ongeluk gebeuren omdat allebei de chauffeurs sliepen’', aldus de voorzitter. De politie heeft de bestuurder in hechtenis genomen en doet onderzoek naar het ongeval, volgens Anadolu.



Sural voetbalde in Tsjechië voor de clubs Zbrojovka Brno, Slovan Liberec en Sparta Praag. Sinds januari was hij in dienst van Alanyaspor. Hij zat in zijn laatste wedstrijd op de bank. Sural speelde twee keer tegen Oranje: in de kwalificatieduels voor het EK van 2016, in 2014 in Praag en in 2015 in Amsterdam. In de Arena maakte hij tegen het Nederlands elftal zijn enige interlandgoal (2-3).