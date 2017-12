TT: Carrasco mag niet weg uit Madrid, 'Saints' wil Walcott terughalen

De geruchtenmolen draait alweer op volle toeren, want morgen opent de winterse transferperiode. In TransferTalk houden we alle geruchten en voltooide transfers van deze winter bij. Mis niets in deze rubriek.

Carrasco mag niet weg uit Madrid

Yannick Carrasco mag volgens club-CEO Miguél Angel Gil Marin niet weg bij Atlético Madrid. Hij zei tegen El Transistor: ,,Het idee is dat hij blijft. Hij had knieproblemen, daarom was hij niet zo goed in de eerste seizoenshelft.''

Volledig scherm Carrasco. © Getty Images

Walcott van Arsenal naar Southampton

Theo Walcott zou zijn carrière wel eens, in ieder geval voor een half jaar, voort kunnen zetten bij Southampton. The Daily Mail meldt dat de snelle buitenspelers komende maand wordt verhuurd aan Southampton, waar Virgil van Dijk pas is vertrokken voor ruim 80 miljoen euro.



Walcott begon in 2004 zin professionele carrière bij Southampton en maakte twee jaar later de overstap naar Arsenal.

Volledig scherm Soccer Football - Carabao Cup Quarter Final - Arsenal vs West Ham United - Emirates Stadium, London, Britain - December 19, 2017 Arsenal's Theo Walcott in action with West Ham United's Domingos Quina Action Images via Reuters/Andrew Boyers EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or "live" services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. Please contact your account representative for further details. © Action Images via Reuters

Goretzka op weg naar Bayern?

Leon Goretzka, één van de sterspelers van Schalke 04, lijkt op weg naar landskampioen Bayern München. Althans, dat zegt Bild. Goretzka zou volgens de Duitse krant een voorcontract tekenen om volgende zomer de overstap te maken naar de ploeg van Arjen Robben.



Goretzka is één van de sleutelspelers bij Schalke, dat tweede staat in de Bundesliga. Hij scoorde dit seizoen al vier keer.

Volledig scherm Goretzka namens Duitsland. © AP

Engelse clubs kijken naar Gaitan

Everton heeft een oogje laten vallen op Atlético Madrid-speler Nicolas Gaitan. Dat meldt de Spaanse krant AS. De Argentijn zou zo'n 17,5 miljoen euro moeten opleveren voor Atlético. Naast Everton houden ook Southampton, Crystal Palace en West Ham United Gaitan in de gaten.



Gaitan wil aan spelen toekomen om in de zomer in aanmerking te komen om namens Argentinië naar het WK te gaan. Door de komst van Vitolo naar Madrid lijkt Gaitan eieren voor zijn geld te kiezen om meer aan spelen te komen.

Volledig scherm Gaitan. © REUTERS

Lanzini in beeld bij Liverpool

Manuel Lanzini zou volgens The Sun de mogelijke opvolger zijn van Philippe Coutinho bij Liverpool. Lanzini, spelmaker bij West Ham United, moet Coutinho na de winterstop doen vergeten bij de ploeg van Jürgen Klopp.



Coutinho staat in nadrukkelijke belangstelling van FC Barcelona, dat ook al in de zomer veelvuldig aanklopte bij Liverpool.

Volledig scherm Lanzini namens West Ham in actie tegen Kyle Walker (Manchester City). © Action Images via Reuters

Pastore ongelukkig in Parijs

Volgens L'Equipe wil Javier Pastore in de winterstop verkassen bij Paris Saint-Germain. De Argentijnse middenvelder zou meer willen spelen en overweegt daarom een vertrek uit Parijs. Volgens de Franse krant zouden Internationale en Valencia geïnteresseerd zijn in de diensten van Pastore.

Volledig scherm Pastore in de wedstrijd tegen Caen. © EPA

Barcelona bereidt bod op Coutinho voor

Volledig scherm Philippe Coutinho. © AFP Eerder in deze rubriek meldden we al dat Philippe Coutinho in Barcelona een huis aan het zoeken is. The Mirror weet dat FC Barelona van plan is om ruim 115 miljoen euro neer te tellen voor de 25-jarige Braziliaanse middenvelder van Liverpool. De transfer zou komende week wel eens in een stroomversnelling kunnen raken, weet de krant.



Coutinho voetbalt sinds 2013 voor The Reds en heeft er nog een contract tot medio 2022.

Zoon Zidane naar Zwitserland