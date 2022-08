Tuchel en Conte vechten elkaar de tent uit na beladen derby tussen Chelsea en Spurs

'Gooide ex naakt hotelkamer uit' De wereld kijkt mee over de schouders van ‘vrouwen­mis­han­de­laar’ Ryan Giggs

Voormalig voetbalvedette Ryan Giggs (48) staat terecht voor het mishandelen en bedreigen van zijn ex-vriendin. Een jury bepaalt of de oud-speler van Manchester United daarvoor de gevangenis in moet en zijn carrière in het voetbal ten einde is.

