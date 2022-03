Tuchel kan zich Chelsea zonder Abramovitsj amper voorstellen: ‘Het is een enorme koerswijziging’

,,Het is een nog beetje te vroeg om daarover te spreken, want ik kan alleen maar denken aan Chelsea mét Abramovitsj. Dus het is heel moeilijk voor mij. Het dringt nog niet tot me door dat dit gaat stoppen. Het is een enorme koerswijziging”, zei Tuchel na de moeizame zege in de FA Cup op Luton Town (2-3).

De voorbereiding op het duel met de nummer 6 van het Championship werd flink verstoord, zag ook Tuchel. ,,De spelers hebben internetverbindingen, ze kijken tv, dus natuurlijk wisten ze dat ze berichten zouden ontvangen. Maar toch concentreerden we ons in de voorbereiding alleen op sport. Misschien hebben sommige spelers meer last dan andere spelers, maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd om ons te concentreren, in de wedstrijd groeien en de sleutel te vinden om te winnen.”

Volledig scherm Chelsea verdedigt een hoekschop tegen Luton. © AFP

De komende dagen zal er meer duidelijk worden over de toekomst van Chelsea, ook voor de spelers en trainer. ,,Ik denk niet dat ik erover hoef te praten, ik weet niet zoveel als men misschien denkt. Ik ben geen CEO of lid van de raad van bestuur. Dus ik ben er zeker van dat de club met ons en de spelers zal praten”, zei hij.

,,Ik maak me niet zoveel zorgen, want ik voel me nog steeds bevoorrecht en op de juiste plek. Ik ben niet zozeer de persoon die zich zorgen maakt over dingen waar ik geen invloed op heb. Het is groot nieuws en het zal een grote verandering zijn. Maar ik ben ook nooit bang voor verandering en zal me concentreren op wat ik kan beïnvloeden: de staf en de spelers.”

Chelsea, dat derde staat in de Premier League, wacht zaterdag de uitwedstrijd tegen Burnley.