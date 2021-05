Tuchel plaatst Chelsea in rol van underdog tegen City: ‘Maar hebben de kloof al twee keer kunnen dichten’

,,Het is altijd lastig om te spelen tegen een ploeg waar Pep Guardiola de coach is. Hij creëert een team met een enorm zelfvertrouwen en winnaarsmentaliteit. Manchester City heeft ook met een enorme voorsprong de titel in de Premier League verovert. Maar Chelsea heeft wel twee keer die kloof kunnen dichten”, doelde hij op de finale van de FA Cup en de uitwedstrijd in de competitie tegen City, die Chelsea allebei won de afgelopen maanden. ,,We waren toen heel sterk als team en verzaakten geen minuut.”



Tuchel stond vorig jaar ook in de finale van de Champions League. Toen was hij nog trainer van Paris Saint-Germain en moest hij de belangrijkste Europese trofee laten aan Bayern München. ,,Maar het heeft geen zin deze finales met elkaar te vergelijken. Ik leid nu een ander team in een andere situatie. Als ik een speler was, zou ik niet willen dat de coach over zijn eerdere ervaringen praat.”