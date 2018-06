Tunesië redt de eer tegen Panama

Geheel tegen de verhouding in kwam Panama na ruim een halfuur op voorsprong. Een schot van José Luis Rodriguez werd door de Tunesische verdediger Yassine Meriah van richting veranderd. Aymen Mathlouthi, normaal derde doelman maar door blessures eerste keus, kon een doelpunt niet meer voorkomen. De ongelukkige verdediger kreeg de treffer op zijn naam.



Tunesië, dat tot dan de betere kansen had gehad, antwoordde met een aanval via de linkerkant. Oussama Haddadi gaf voor en de naar de eerste paal gekomen Fakhreddine Ben Youssef kopte net voorlangs. Niet veel later schoot Wahbi Khazri, opnieuw op aangeven van de doorgestoomde Haddadi, over. De ruststand was bepaald niet overeenkomstig het spelbeeld: Tunesië had in de eerste helft liefst 73 procent balbezit.



Zes minuten na rust viel de gelijkmaker alsnog. Ben Youssef tikte van dichtbij raak uit een voorzet van Khazri. Een kwartier later kwamen de Tunesiërs op voorsprong. Nu was het Khazri zelf die, bediend vanaf de linkerkant door Haddadi, kon binnentikken.