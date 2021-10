Turkije aast tegen ‘Haalandloos’ Noorwegen op revanche voor pak slaag in Nederland?

Na de oorwassing in Amsterdam tegen Oranje (6-1), vorige maand, hervat Turkije met een nieuwe bondscoach de WK-kwalificatie. Onder aanvoering van de Duitser Stefan Kuntz, die Senol Günes is opgevolgd, gaan de Turken vanavond tegen Noorwegen op jacht naar eerherstel. Bij de Noren ontbreekt topscorer Erling Haaland vanwege een blessure. Volg de hoogtepunten vanaf 20.00 uur in ons liveblog. Arbiter in Istanbul is de Duitser Felix Brych. Het duel is ook live te volgen bij Ziggo Sport.