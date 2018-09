Turkije of Duitsland? UEFA beslist vandaag over EK 2024

De zeventien bestuursleden van de Europese voetbalbond brengen een stem uit. Michael van Praag is één van hen.

De evaluatiecommissie van de UEFA sprak een lichte voorkeur uit voor Duitsland. De infrastructuur ligt er al, het land heeft bewezen grote evenementen aan te kunnen en de politieke situatie is stabiel.

Wat Turkije betreft is er zorg over de situatie rond de mensenrechten. Bovendien moet er nog veel nieuwbouw plaatsvinden. De plannen zijn goed, maar zekerheid is er niet.