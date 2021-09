Turkije verzuimt tegen dreumes Gibraltar aan doelsaldo te werken in groep Oranje

Turkije blijft door de zege koploper in groep G, met elf punten na vijf wedstrijden. Oranje heeft tien punten, net als Noorwegen. Alleen de nummer één uit de groep plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Qatar. Dinsdag speelt Nederland tegen Turkije.

Al in de vierde minuut miste Enes Ünal, oud-speler van NAC en FC Twente, een strafschop namens Turkije. Vervolgens bleef het 0-0 tot de 54ste minuut, toen invaller Dervisoglu voor de bevrijdende openingstreffer zorgde. Het was zijn eerste interlandgoal.



Daarna was nog twee keer een invaller trefzeker voor Turkije. In de 65ste minuut scoorde Hakan Calhanoglu de 2-0 en in de 85ste minuut kwam ook Kenan Karaman op het scoreformulier: 3-0. Daar bleef het bij in Gibraltar, waardoor Turkije verzuimde om tegen de dreumes het doelsaldo flink op te krikken in de WK-kwalificatiegroep van Oranje.



Feyenoorder Orkun Kökcü speelde de hele wedstrijd bij Turkije.

Volledig scherm Een duel bij Gibraltar - Turkije. © REUTERS

Gelijkspel Frankrijk

Frankrijk heeft opnieuw punten laten liggen in de WK-kwalificatie. De regerend wereldkampioen moest in Kiev tegen Oekraïne genoegen nemen met 1-1. Drie dagen eerder was in Straatsburg ook het duel met Bosnië en Herzegovina in 1-1 geëindigd.



De ploeg van bondscoach Didier Deschamps is in groep D wel nog steeds ongeslagen. Frankrijk staat aan kop met negen punten uit vijf wedstrijden. Begin dit jaar eindigde de thuiswedstrijd tegen Oekraïne in het Stade de France ook al in 1-1.



Mikola Sjaparenko schoot de Oekraïners kort voor rust op voorsprong in het Olympisch Stadion van Kiev. Anthony Martial trok de stand aan het begin van de tweede helft gelijk, nadat een kopbal van Antoine Griezmann via de rug van een verdediger van Oekraïne voor zijn voeten was beland.



Finland heeft in dezelfde poule net als Oekraïne vijf punten, maar de Finnen speelden pas drie wedstrijden. Ze wonnen zaterdag met 1-0 van Kazachstan door een doelpunt van Joel Pohjanpalo.

Volledig scherm Anthony Martial na de gelijkmaker namens Frankrijk tegen Oekraïne. © REUTERS

Moeizame zege Denemarken

Denemarken heeft in de WK-kwalificatiereeks met moeite de zegereeks voortgezet. De in groep F nog foutloze Denen wonnen de uitwedstrijd tegen de Faeröer Eilanden met 1-0 en stevenen af op plaatsing voor het WK.



Jonas Wind maakte pas vijf minuten voor tijd de bevrijdende treffer. Hij kopte via de binnenkant van de paal raak, op aangeven van Mathias Jensen.



Bij de Denen werd Mohamed Daramy in de rust gewisseld. De 19-jarige aanvaller, die voor het eerst in de basis stond, werd recent door Ajax overgenomen van FC Kopenhagen.

In dezelfde groep won Israël met liefst 5-2 van Oostenrijk. PSV’er Eran Zahavi nam in Haifa twee doelpunten voor zijn rekening namens de Israëliërs. De spits maakte de 3-0 en bepaalde de eindstand. Israël heeft 10 punten, drie meer dan Oostenrijk, dat in de resterende vijf duels alles op alles moet zetten om nog plaatsing voor het WK in Qatar af te dwingen.

Volledig scherm Eran Zahavi (r) na zijn tweede doelpunt. © AFP

Schotland, dat Moldavië met 1-0 versloeg, heeft acht punten. Lyndon Dykes maakte al binnen een kwartier spelen het enige doelpunt op Hampden Park in Glasgow.

Groep H

In groep H boekte Kroatië een moeizame zege bij Slowakije: 1-0. Marcelo Brozovic maakte in de 86ste minuut het doelpunt voor de verliezend finalist van het WK 2018. De Kroaten kwamen daardoor op tien punten, evenveel als Rusland, dat in Nicosia met 2-0 won van Cyprus. Slovenië klopte Malta met 1-0 door een strafschop van Sandi Lovric en doet met zeven punten ook mee in de strijd om de groepswinst.

