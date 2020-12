Turkse speler wijst scheidsrechter met foto op fout en krijgt rood

Besiktas was in de 18de minuut op voorsprong gekomen via Güven Yalçin. De bal leek kort daarvoor echter over de zijlijn te zijn geweest. De VAR greep desondanks niet in, tot woede van Sivasspor. ,,We geven veel geld uit aan de VAR, maar waarom kunnen we dan niet duidelijk vaststellen of een bal wel of niet over de lijn is gegaan?”, zei voorzitter Mecnun Otyakmaz. ,,Het maakt niet uit hoeveel scheidsrechters erbij betrokken zijn, ze maken nog steeds verkeerde beslissingen.”