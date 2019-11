Turkse tiener Demir schrijft geschiedenis en pakt record Ünal af

Emre Demir, geboren op 15 januari 2004, kende een onvergetelijke invalbeurt bij Kayserispor. Hij kwam in de 68ste minuut binnen de lijnen en drie minuten later tekende hij voor de gelijkmaker: 1-1. Met zijn vijftien jaar en 306 dagen is Demir de jongste doelpuntenmaker ooit in de Turkse competitie. Daarmee lost hij Enes Ünal af (oud-NAC en FC Twente), die op het moment van zijn eerste goal voor Bursaspor 19 jaar en 107 dagen oud was.