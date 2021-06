Turkse voetbalheld Hakan Sükür vluchtte zijn land uit: ‘Als ik terugkom, beland ik in de gevangenis'

Hakan Sükür is één van de grootste voetballers die Turkije heeft voortgebracht. Maar de spits die 112 interlands speelde en 8 keer kampioen werd met Galatasaray is in eigen land persona non grata. ,,Als ik Turkije niet had verlaten, zou ik niet meer in leven zijn,‘’ zo laat hij weten in een interview met BILD.

De inmiddels 49-jarige Stier van de Bosporus, zoals zijn vleiende bijnaam als speler luidde, vluchtte in 2015 naar de Verenigde Staten. Vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij de Gülenbeweging, die in Turkije tot terroristische organisatie is uitgeroepen, was Sükür in eigen land zijn leven niet meer zeker.

Quote Mijn vader werd veroor­deeld tot gevangenis­straf zonder ooit iets misdaan te hebben Hakan Sükür ,,Alles wat ik had, is me afgenomen‘’, zegt Sükür in een openhartig gesprek met de Duitse krant. ,,Ik werd onteigend. Alles wat ik verdiende en investeerde in mijn land werd van mij gestolen door het regime. Ik maak nog steeds zeer moeilijke tijden door, ik word gepest, ook al heb ik niets gedaan. Het regime doet hetzelfde met anderen die het niet met hen eens zijn. Mensen die zelfs van de ergste dingen worden beschuldigd, proberen me af te schilderen als een crimineel.‘’

Ook zijn familie is zwaar onder druk gezet. ,,Mijn vader werd veroordeeld tot gevangenisstraf zonder ooit iets misdaan te hebben. Een 80-jarige man! Allemaal omdat hij mijn vader is. Ze storten een ernstig zieke man in de ellende. Zelfs de rechters geven toe dat ze niets kunnen doen omdat ze bevelen van bovenaf krijgen. De zaak ligt momenteel bij de Hoge Raad.‘’

Waarom de regering van president Erdogan het op hem heeft voorzien, is de oud-international niet duidelijk. ,,Dat zou ik ook wel willen weten. Ik word een verrader genoemd. Wat heb ik gedaan om een verrader genoemd te worden? Ik vraag de Turkse autoriteiten om mij te vertellen wat ik verkeerd heb gedaan. Ik wil mezelf verdedigen voor de Turkse rechtbanken als ik uitzicht heb op een eerlijke behandeling. Helaas bepaalt het regime op dit moment in Turkije wie er wordt onteigend en wie naar de gevangenis gaat.‘’

Sükür raakte uit de gratie nadat hij de partij van president Erdogan in 2013 verliet: „Na het zien van corruptie en diefstal van het regime, besefte ik dat ik er niets mee te maken wilde hebben. Daarna werd de winkel van mijn vrouw een doelwit. We werden bedreigd en mijn kinderen werden lastiggevallen. Alles wat ik had, werd van mij gestolen door het regime.”

En dus vluchtte hij uiteindelijk het land uit. ,,Als ik Turkije niet had verlaten, zouden ze me niet in leven hebben gelaten. Niet het regime zelf, maar de fanatieke aanhangers. Als je je uitspreekt tegen het regime, zul je fanatici aantreffen die het als hun plicht zien om hun tegenstanders af te maken. Als ik vandaag terug zou komen, zou ik in de gevangenis belanden en zou mijn familie nog meer problemen hebben. Kun je je dat voorstellen? Ik die mijn land diende door middel van voetbal en eer bracht.‘’

Over zijn niet geringe prestaties als voetballer wordt in Turkije tegenwoordig gezwegen. ,,De politiek gebruikt mij als de meest bekende speler in Turkije, die ook populair is onder het volk, om angst te zaaien. Ze willen laten zien dat ze iedereen aankunnen en dat wat mij is overkomen iedereen kan overkomen. Wat betreft mijn prestaties kent iedereen de waarheid. Het is duidelijk wat ik gepresteerd heb.‘’

Sükür is teleurgesteld in de steun die hij kreeg nadat hij zich uitsprak tegen het beleid van Erdogan „Veel van mijn vrienden van vroeger zijn nog rijker geworden door tegen het regime aan te leunen, maar ik weet hoe deze mensen praten over Erdogan en Turkije als ze in het buitenland zijn. Er zijn mensen die langzaam bij mij terugkomen. Ze praten over wat er om hen heen gebeurt, maar ze zeggen ook niets te kunnen doen. Veel mensen zijn zelfs bang om mij op social media te volgen. Ze begrijpen wat er gebeurt, maar hebben gaan kans om iets te veranderen. Dan word je namelijk met de dood bedreigd. Ik ben één van de meest succesvolle voetballers van Turkije, maar het Erdogan-regime heeft me in een positie gebracht waarin ik zelfs moet vechten voor een verblijfsvergunning in een ander land. Alleen met de solidariteit van de sportwereld kunnen we in opstand komen tegen dit fascistische regime’’

Volledig scherm President Erdogan © AFP

Volledig scherm Hakan Sükür (r) met de UEFA Cup die hij in 2000 won met Galatasaray. © REUTERS