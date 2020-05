TV-kijkers enthousiast over stadiongeluiden bij Duitse kraker: ‘Pakt prima uit’

Op Twitter wordt alom lof gesproken over het experiment. Ook Kenneth Perez en Arnold Bruggink, die als analyticus van FOX Sports aanschoven bij Borussia Dortmund - Bayern München, waren te spreken over de geluiden. ,,Dit is een aanwinst ten opzichte van een geluidloos stadion”, zei Perez. ,,Ik denk tijdens de wedstrijd in elk geval niet dat dit nep is‘’, sloot Bruggink zich aan. ,,Ik vind het wel oké.”



Afgelopen weekend experimenteerde Sky Deutschland al met toegevoegde stadiongeluiden. Wie toch een duel wil zonder de toegevoegde geluiden kan op FOX Sports 4 het ‘kale’ duel volgen. Borussia Dortmund - Bayern München werd vanavond in meer dan 200 landen uitgezonden, rechtstreeks of in samenvatting.