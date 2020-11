Twee coronagevallen bij Zwitsers, maar recordduel Ramos gaat door

Op naar de 200? Ramos heeft wereldre­cord in zicht: nog negen interlands te gaan

12 november Sergio Ramos viel gisteravond bij Nederland - Spanje (1-1) pas in de 85ste minuut in. De Spaanse bondscoach Luis Enrique werkt daarbij duidelijk mee in de missie van de 34-jarige aanvoerder van Real Madrid en Spanje: de speler met de meeste interlands worden. Ramos is goed op weg met 176 interlands. De Egyptenaar Ahmed Hassan finishte op 184 wedstrijden voor zijn land.