Twee leden technische staf Barça positief getest

In juni onthulde Bartina Koeman, de vrouw van de toenmalige bondscoach Ronald, in het tijdschrift Libelle dat het echtpaar samen besmet was geraakt met het coronavirus. ,,Onze coronatest was negatief, maar vervolgens hebben we een bloedtest gehad en bleken er bij ons allebei antistoffen in het bloed te zitten”, liet Bartina Koeman weten. ,,Bij Ronald meer dan bij mij. Hij is er ook heel ziek van geweest, mijn klachten waren milder.”