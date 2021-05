UEFA gaat Barcelona, Juventus en Real Madrid vervolgen voor Super League

Officieel: Flick wordt de nieuwe bondscoach van Duitsland

11:51 Zijn benoeming hing al even in de lucht, maar is nu ook officieel bekrachtigd. Hansi Flick wordt de nieuwe bondsoach van Duitsland. De 56-jarige trainer, die is afgezwaaid bij Bayern München, neemt na het EK het roer over van Joachim Löw.