UEFA houdt dinsdag topoverleg over Europese competities én EK

,,In verband met het coronavirus dat momenteel door heel Europa verspreid wordt, heeft de UEFA vandaag gegadigden van alle nationale voetbalbonden uitgenodigd om aanstaande dinsdag bijeen te komen voor een overleg. De discussie zal gaan over alle Europese voetbalcompetities evenals het EK 2020", zo laat de UEFA in een statement weten.



Spaanse media berichtten vandaag al dat de UEFA gaat besluiten de Europa League en de Champions League voorlopig stil te leggen. In Spanje en Italië werd al besloten de voetbalcompetities voorlopig stil te leggen terwijl in Duitsland de wedstrijden zonder publiek worden gespeeld. In Nederland besloot de KNVB om de duels van clubs uit Noord-Brabant af te gelasten.