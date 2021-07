UEFA moet Real, Barça en Juventus met rust laten van Spaanse rechter

Super League-volharders komend seizoen ‘gewoon’ in Champions League

Op 25 mei had de Europese voetbalbond een disciplinaire procedure opgestart tegen de drie clubs. De UEFA dreigde met maatregelen wegens ‘een mogelijke schending van het wettelijk kader van de UEFA’. Daarbij zou een schorsing voor de Champions League tot de mogelijke sancties kunnen behoren. Zover komt het dus niet, zo heeft de rechter bepaald.



Engelse clubs kregen eerder al een stevige waarschuwing. De clubs krijgen dertig punten aftrek als ze nóg een keer plannen maken om een Super League te starten. Ook moeten zij dan een boete van 25 miljoen pond (per club) betalen. Het nu betaalde boetebedrag wordt gebruikt voor projecten in het jeugd- en amateurvoetbal, alsmede maatschappelijke projecten.