UEFA onderzoekt wangedrag PSG-fans

Guardiola boos na pass-record: 'Dit is niets waard'

8 maart Liefs 978 geslaagde passes noteerden statistici bij Manchester City in de return tegen FC Basel, een record sinds dat wordt bijgehouden in de Champions League. Manager Pep Guardiola, een liefhebber van het verzorgde combinatievoetbal, was daar echter niet van onder de indruk. ,,We vergaten aan te vallen'', mopperde de Spaanse trainer van Manchester City. ,,Het was passen om het passen en dat is niets waard.''