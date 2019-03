UEFA opent onderzoek naar racisme Montenegro

,,Het is een schande dat dit maar doorgaat'', mopperde Raheem Sterling, die in de slotfase de vijfde Engelse treffer (1-5) voor zijn rekening nam en dat vierde door zijn handen achter zijn oren te houden. ,,Ik wilde ze laten zien dat er meer nodig is om ons boos te maken en te stoppen. Het enige wat wij kunnen doen, is aandacht vragen voor deze situatie. Het is nu tijd dat de mensen die het voor het zeggen hebben hier paal en perk aan gaan stellen. Je kan boetes uitdelen, maar wat helpt dat? Je moet de fans straffen door ze te verbieden naar de wedstrijd te gaan, misschien denken ze dan wel twee keer na voordat ze zoiets doen.”



De UEFA opende een dag later een onderzoek. De tuchtzaak wordt op 16 mei behandeld.