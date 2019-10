UEFA opent tuchtprocedure tegen Bulgarije vanwege racisme

UE­FA-voorzitter verklaart racisten de oorlog

14:50 Aleksander Ceferin, president van de UEFA, roept overheden op om ‘racisten de oorlog te verklaren.’ Volgens de Sloveen is dat de manier om het racisme uit de stadions te verbannen. Ceferin doet de uitspraak nadat de Engelse spelers gisteren racistisch werden bejegend in het duel met Bulgarije in Sofia.