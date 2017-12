UEFA pakt opzettelijke kaart Real Madrid nu wel aan

UEFA zwijgt nog over Moetko

7 december De UEFA is voorlopig niet van plan om bij wereldvoetbalbond FIFA de rol van Vitali Moetko aan te kaarten. De vicepremier en ex-minister van Sport van Rusland is voor het leven geschorst door het IOC voor zijn rol in een omvangrijk dopingsysteem in zijn land bij onder meer de Winterspelen van Sotsji.