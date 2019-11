UEFA presenteert wedstrijdbal voor EK 2020: Uniforia

De bal is vernoemd naar de eenheid en de euforie die internationale toernooien met zich meebrengen. De kleurrijke bal is ontworpen om diversiteit en inclusiviteit te vieren, een belangrijk thema voor het EK 2020.



Om het zestigjarig bestaan van het Europees kampioenschap te vieren, wordt het toernooi komende zomer namelijk in twaalf verschillende Europese landen gespeeld. Het EK 2020 begint vrijdag 12 juni in het Stadio Olimpico in Rome. De finale is een maand later, op zondag 12 juli, op Wembley in Londen. Daar worden ook de beide halve finales gespeeld.