UEFA sluit Juventus uit van Conference League, miljoenenboete voor Chelsea

Geen play-offs van de Conference League en mogelijk Europees voetbal op donderdagavond, maar thuisblijven. De consequenties voor Juventus zijn groot vanwege fraude met salarisbetalingen aan spelers. Dat kostte de Italiaanse recordkampioen tien punten waardoor Champions League werd misgelopen. Daarbij moest de club ook een boete van 700.000 euro betalen. En nu volgt dus uitsluiting van een Europees toernooi. De UEFA legde ook een boete van 20 miljoen euro op, waarvan de helft voorwaardelijk.

Voorzitter Gianluca Ferrero van Juventus zei de beslissing van de UEFA te accepteren. Hij voegde daaraan toe dat dit geen schuldbekentenis is. ,,We betreuren de beslissing, maar zien af van ons recht in beroep te gaan. We willen deze periode nu afsluiten. Maar we zijn het niet eens met de wijze waarop de UEFA onze handelswijze heeft geïnterpreteerd.”

Maar we zijn het niet eens met de wijze waarop de UEFA onze handelswij­ze heeft geïnterpre­teerd Voorzitter Gianluca Ferrero

Juventus zei dat bij een eventuele beroepsprocedure ook deelname aan de Champions League in het seizoen 2024-2025 in het geding zou kunnen komen. ,,En dat willen we uiteraard voorkomen. Daarom richten we ons nu op de komende competitie in eigen land.”

Boete voor Chelsea

Ook Chelsea moet op de blaren zitten. De club krijgt van de UEFA een boete voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels in de periode tussen 2012 en 2019. De club heeft onvolledige financiële informatie aangeleverd. Dit is gebeurd in de periode waarin Roman Abramovitsj de club nog leidde. Het gaat om een bedrag van tien miljoen euro, wat zelfs nog hoger had kunnen uitvallen maar Chelsea en de UEFA zijn er gezamenlijk uitgekomen.

Champions League voor Barcelona

Aan de andere kant heeft FC Barcelona van de UEFA wél voorlopige toestemming gekregen om komend seizoen deel te nemen aan de Champions League. De Europese voetbalbond vindt het corruptieonderzoek dat loopt tegen de Spaanse landskampioen nog geen reden om de club uit te sluiten, maar laat weten dat een toekomstige beslissing over toelating of uitsluiting nog kan volgen.

Het Openbaar Ministerie in Spanje klaagde Barcelona in maart aan voor betalingen aan een bedrijf dat in handen was van José Maria Enriquez Negreira, de voormalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie. Tussen 2001 en 2018 maakte Barcelona 7,3 miljoen euro over naar dat bedrijf. Volgens voorzitter Joan Laporta ging het puur om het verkrijgen van ‘adviezen over technische arbitragezaken’.

Hij zei eerder dat FC Barcelona ‘slachtoffer is van een lastercampagne'. ,,Er zijn binnen de club geen gedragingen geweest die strafbaar zouden zijn als delict van sportieve corruptie, noch zijn er bewijzen van het beïnvloeden van de competitie", zei hij op een persconferentie.

Volledig scherm Voorzitter Joan Laporta van FC Barcelona. © AFP

‘Publiekelijk gelyncht’

Laporta vond dat Barça ‘publiek gelyncht was, ook door de media’. ,,Dat waren legitieme betalingen voor technisch en professioneel advies van mensen uit de arbitragewereld, maar dat is niet verboden, en ook zeker niet strafbaar. ,We hebben daar facturen van, plus tenminste 629 rapporten en 42 cd’s die wij van Negreira hebben ontvangen en nog hebben kunnen lokaliseren. Het is werk van zeventien jaar, en daarvoor is het betaalde bedrag niet uitzonderlijk.”

De UEFA heeft de club laten weten dat die verplicht is om de ethische en disciplinaire onderzoekers van de bond op de hoogte te houden van de voortgang in de onderzoeken en van alle documenten en informatie te voorzien. Die onderzoekers beoordelen of de toelating van Barcelona moet worden heroverwogen.

UEFA draait straf Osasuna terug

De bekerfinalist van Spanje mag toch meedoen aan de Conference League. Sporttribunaal CAS heeft de opgelegde straf die Osasuna van de UEFA kreeg vanwege een matchfixingschandaal tien jaar geleden teruggedraaid. Dat betekent de club in de play-off van de Conference League speelt. De laatste keer dat Osasuna Europees voetbal speelde was in 2007 (halve finale UEFA Cup).

Programma, uitslagen en stand La Liga

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Spaanse competitie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder zie je alle video’s uit La Liga.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Alle video's over La Liga