UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin haalt uit naar Super League: ‘Wolf vermomd als grootmoeder’

Met video Nieuwe beelden tonen hoe kinderen aan ergste ontsnappen als voetballer met wagen sporthal binnen­vliegt

Sofian Kiyine (25), speler van OH Leuven, is donderdagavond betrokken geraakt bij een zwaar verkeersongeval. De voetballer crashte met z’n wagen spectaculair in een sporthal in Flemalle, in de buurt van Luik. Kiyine werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar. ,,We zijn geschokt en willen weten wat er is gebeurd”, aldus Peter Willems, de CEO van OH Leuven.